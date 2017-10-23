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شاهد: رونالدو يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

23/10/2017

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 في حفل توزيع جوائز "الأفضل" والذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الإثنين.

واحتفظ رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوربا وبدوري الدرجة الأولى الإسباني مع ريال مدريد في الموسم الماضي، باللقب بعدما تفوق على ليونيل ميسي لاعب برشلونة ونيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وفاز مدربه في ريال مدريد زين الدين زيدان بجائزة أفضل مدرب.

واختير خمسة من لاعبي ريال مدريد ضمن التشكيلة المثالية للعام وهم مارسيلو وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش وتوني كروس بجانب رونالدو.

كما اختير بالتشكيلة ميسي ونيمار وجيانلويجي بوفون (يوفنتوس) وداني ألفيس (باريس سان جيرمان) وليوناردو بونوتشي (ميلانو) وأندريس إنيستا (برشلونة).

وحصل أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام بعدما سجل هدفا على طريقة "ركلة العقرب" أمام كريستال بالاس.

وفاز الإيطالي بوفون بجائزة أفضل حارس مرمى.

ونالت الهولندية ليكي مارتنز جائزة أفضل لاعبة وحصلت سارينا فايغمان مدربة هولندا على جائزة أفضل مدربة بعدما قادت الفريق للفوز ببطولة أوروبا 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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