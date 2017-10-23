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شاهد: أرسنال يتخطى إيفرتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

22/10/2017

حقق فريق أرسنال، الأحد، انتصاره الأول خارج الديار في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب أرسنال على مضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

جاءت المباراة مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، وبادر واين روني بتسجيل هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 40 تمكن أرسنال من إدراك التعادل عن طريق الإسباني ناتشو مونتريال لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الدقيقة 53 نجح الألماني مسعود أوزيل من تسجيل الهدف الثاني لأرسنال، وبعدها أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه السنغالي ادريسا غاي في الدقيقة 68 لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب إيفرتون الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل أرسنال النقص العددي في صفوف المنافس، وأضاف الفرنسي ألكسندر لاكازيتي الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وازدادت الإثارة في الوقت المحتسب بدل الضائع، فمع حلول الدقيقة 90 أضاف الويلزي آرون رامسي الهدف الرابع لأرسنال، وبعدها بثلاث دقائق قلص إيفرتون النتيجة عن طريق السنغالي بايي عمر نياسي .

وبعدها بدقيقة تمكن التشيلي أليكسيس سانشيز من تسجيل الهدف الخامس لأرسنال لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بخماسية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 25 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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