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شاهد: أتلتيكو مدريد يتجاوز سيلتا فيغو بهدف كيفن جاميرو

22/10/2017

منح هدف كيفن جاميرو فريق أتليتيكو مدريد الفوز بهدف على سيلتا فيجو باستاد بالايدوس (الأحد) ليتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقدم سيلتا صاحب المركز العاشر أداء جيدا لكنه لم يستطع التعامل مع الأسلوب الدفاعي المعتاد لفريق المدرب دييجو سيميوني الذي يبتعد بست نقاط عن برشلونة ونقطتين عن بلنسية.

ورغم إغلاق جزء من مدرجات ملعب سيلتا بسبب مشكلة في سقف الاستاد بدأ صاحب الأرض عازما على تقديم أداء جيد من أجل الجماهير التي استطاعت الحضور.

وأنقذ يان أوبلاك حارس أتليتيكو فرصة من اياجو أسباس ثم تصدى بشكل رائع لضربة رأس من سيرجي جوميز في ظل سيطرة صاحب الأرض على اللعب وصناعة العديد من الفرص.

وعلى عكس مجريات اللعب هز جاميرو الشباك في الدقيقة 28 من مدى قريب بعد أن سقطت الكرة أمامه بعد ركلة ركنية.

وكاد أسباس أن يدرك التعادل لسيلتا في الدقيقة 59 لكن تسديدته من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة في ظل ضغط من أصحاب الأرض لكن أتليتيكو صمد حتى النهاية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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