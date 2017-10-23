ريال مدريد يفوز على إيبار بثلاثية نظيفة في الليغا

حقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني بتغلبه على ضيفه إيبار 3 / صفر ، الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله باولو أوليفيرا ، مدافع إيبار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 ،وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارسيلو أهداف الريال في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث وقلص الفارق بينه وبين غريمه التقليدي، برشلونة المتصدر، إلى خمس نقاط فقط ، فيما توقف رصيد إيبار عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع على التوالي للريال والسادس له هذا الموسم في الدوري مقبل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، بينما تعد هذه الخسارة هي الرابعة له في آخر خمس مباريات والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.