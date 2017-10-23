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الفيفا يعلن اليوم جائزة أفضل لاعب

المنافسة تنحصر بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا
المنافسة تنحصر بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا
23/10/2017

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه سيعلن الإثنين جائزة أفضل لاعب هذا العام.

وأعلن الفيفا أن القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة ستتضمن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيما ردا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيجري الإعلان عن الجائزة خلال حفل في لندن مساء اليوم الإثنين.

وفي جائزة أفضل مدرب تنحصر المنافسة بين زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وأنتونيو كونتي، مدرب نادي تشلسي الإنجليزي، وماسيميليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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