يوفنتوس يكتسح أودينيزي بسداسية في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس، اليوم الأحد، فوزًا كاسحًا على مضيفه أودينيزي بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بادر أودينيزي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق الكرواتي ستيب باريتشا، ليرد يوفنتوس بهدفين عبر البرازيلي سامير كايتانو دي سوزا بالخطأ في مرماه والألماني سامي خضيرة في الدقيقتين 14 و20.

ومع حلول الدقيقة 26 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الكرواتي ماريو ماندجوكيتش لحصوله على الإنذار الثاني ليلعب يوفنتوس الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 47 تمكن أودينيزي من تسجيل التعادل عن طريق البرازيلي دانيلو لارانجييرا.

ولم يتأثر يوفنتوس بالنقص العددي في صفوفه، ليسجل أربعة أهداف أخرى عن طريق دانيلي روجاني وخضيرة (هدفين) والبوسني ميرالم بيانيتش في الدقائق 52 و59 و87 و90.

بذلك، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.