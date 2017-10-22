شاهد: هاميلتون سائق مرسيدس يسجل أسرع لفة في سباق أمريكا

سجل البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، رقما قياسيا لأسرع لفة بالحلبة لينتزع مركز أول المنطلقين، السبت، في التجارب التأهيلية لسباق جائزة أمريكا الكبرى.

وبذلك يقطع هاميلتون خطوة مهمة نحو الفوز بلقب بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات للمرة الرابعة.

واحتل سيباستيان فيتل سائق فيراري، أقرب منافسي هاميلتون لكنه يتأخر بفارق 59 نقطة قبل خوض آخر أربعة سباقات، المركز الثاني.

وسيضمن هاميلتون، الذي يتطلع لتحقيق فوزه الخامس في ست سنوات على حلبة الأمريكتين، إحراز لقب البطولة، اليوم، إذا حصل على 16 نقطة أكثر من منافسه الألماني.

وقال هاميلتون "أحب هذه الحلبة وهذه حلبة رائعة أود القيادة فيها. سيكون السباق رائعا وصعبا لكني مستعد بأفضل صورة".

وفيتل هو السائق الوحيد الآخر الذي سبق له الفوز بالسباق في تكساس وسيبذل قصارى جهده لمنع هاميلتون من تحقيق انتصاره 62 لكن السائق الألماني اضطر للانسحاب مرتين في آخر ثلاثة سباقات.

وهذه المرة 72 التي ينطلق فيها هاميلتون، الذي سجل أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و33.108 ثانية، من الصدارة خلال مشواره لكنها المرة 11 خلال الموسم الجاري.

وفي الوقت الذي تبدو فيه مرسيدس على أعتاب لقب بطولة العالم للعام الرابع على التوالي، في ظل التقدم بفارق 145 نقطة على فيراري، فإن هاميلتون قلل من فرصة حسم لقب السائقين في أمريكا.

وقال هاميلتون (32 عاما) للمشجعين المتحمسين بعد الانتهاء من التجارب التأهيلية "أعتقد أنه من غير المرجح تماما حدوث ذلك".

وأضاف "سيباستيان أدى عملا رائعا اليوم ليعيد فيراري إلى الصورة. أعتقد أن كل ما يمكنني فعله هو كل ما يتعلق بإمكانياتي وسنعمل بأكبر جدية للخروج بأكبر عدد من النقاط".

وتابع "سيباستيان حاضر بقوة لذا باستثناء ارتكابه لخطأ ساذج، وهو أمر غير متوقع من بطل للعالم أربع مرات، فإن الصراع سيستمر في السباقات المقبلة".

وسجل فيتل دقيقة واحدة و33.347 ثانية ليتفوق على فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس والذي احتل المركز الثالث في التجارب وسينطلق من الصف الثاني بجوار دانييل ريتشياردو سائق رد بول.

وسينطلق كيمي رايكونن سائق فيراري من المركز الخامس بينما جاء ماكس فرستابن سائق رد بول سادسا؛ لكن السائق الهولندي البالغ عمره 20 عاما سيتعرض لعقوبة التأخير 15 مركزا لذا سينطلق الفرنسي استبيان أوكون سائق فورس إنديا من الصف الثالث.

وسيبدأ الإسباني كارلوس ساينز، الذي يستعد لسباقه الأول مع رينو بعد الانتقال من تورو روسو، من المركز السابع بجوار مواطنه فرناندو ألونسو سائق مكلارين.

وسينطلق النيوزيلندي بريندون هارتلي، الذي يخوض سباقه الأول في فورمولا 1 مع تورو روسو، من المركز الأخير إذ احتل المركز 18 في التجارب التأهيلية لكنه سينفذ عقوبة التأخير 25 مركزا بعدما قرر الفريق إجراء تغيير للمحرك قبل انضمامه للفريق.

وتعرض كيفن ماجنوسن سائق هاس لعقوبة التأخير ثلاثة مراكز بسبب عرقلة طريق سيرغيو بيريز سائق فورس إنديا.