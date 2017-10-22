شاهد: موناكو يطارد باريس سان جيرمان بالفوز على كاين

استمر موناكو بالقرب من باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما فاز بهدفين على كاين (السبت).

وهز كيتا بالدي ورادامل فالكاو الشباك في كل شوط ليمنحا حامل اللقب فوزا مقنعا بعد هزيمته 2-1 أمام بشيكطاش في دوري أبطال أوربا يوم الثلاثاء الماضي.

ولم يخسر موناكو في اخر 15 مباراة على ملعبه في الدوري وفاز في 14 منها.

ورفع موناكو رصيده إلى 22 نقطة من عشر مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف باريس سان جيرمان الذي يحل ضيفا (الأحد) على اولمبيك مرسيليا في مباراة قمة.

وتقدم موناكو في الدقيقة 21 عن طريق بالدي الذي أحرز هدفه الأول في الدوري بعدما تفوق على الحارس ريمي فركوتر عقب تمريرة رائعة من توماس ليمار.

وكاد موناكو أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 34 عندما ارتدت ضربة رأس من جيمرسون من العارضة.

لكن فالكاو أحرز الهدف الثاني قبل مرور ساعة من زمن اللقاء من ركلة جزاء مسجلا هدفه 13 في الدوري هذا الموسم.

ولم يهدد كاين مرمى موناكو الذي سيطر على المباراة بهدوء محافظا على تفوقه.