شاهد: سباق "قوارب التنين" الدولي في الصين

أشاد مايك توماس، رئيس اتحاد قوارب التنين الدولي (IDBF) السبت، ببطولة العالم الـ 13 الجارية حاليا في كونمينغ عاصمة مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

واعتبر المتسابقون من جميع أنحاء العالم الصين "قِبلة" لسباقات قوارب التنين حيث مهرجان قوارب التنين ذو الموروث الثقافي بالصين، حسبما ذكر توماس أثناء حديثه إلى تليفزيون الصين المركزي.

وقال توماس "إنهم يعرفون أنه عندما تأتي إلى الصين، ستكون تجربة مذهلة، يريدون دائما أن يأتوا إلى الصين للمشاركة في السباق الممتع".

كما أعرب عن مضمون كيفية تشكيل المنافسة حتى الآن.

"وقال البطولة تسير على ما يرام، ويبدو أن الدول الرائدة التي لدينا هنا هي الصين وكندا والولايات المتحدة، ويبدو أنها هي التي ستنافس بقوة خلال البطولة، وقد تدخل تايلاند المنافسة القوية فهي تسير بشكل جيد للغاية حتى الآن ".

كما أعرب توماس عن أمله في أن يكون سباق قوارب التنين يوما ما جزءا من دورة الألعاب الأوليمبية، لكنه أشار إلى أنه "مازال هناك طريق طويل لنقطعه لتحقيق ذلك".

وأضاف "إنها واحدة من طموحات كل شخص رياضي للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية، لذلك إذا اتبعنا طموح الرياضيين لدينا، ونحن نبذل جهودنا لتصبح جزءا من دورة الألعاب الأولمبية".

وتحدث بالتفصيل عن الإجراءات خطوة بخطوة لتكون جزءا من دورة الألعاب الأولمبية، قال "بالنسبة للمرحلة الأولى، وهذا بالطبع هو الحصول على اعتراف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، لدينا طلب ولكن علينا أن نقوم بعض التحسينات قبل تقديمه كي يتسنى الموافقة عليه".