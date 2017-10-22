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شاهد: توتنهام يقسو على ليفربول برباعية مقابل هدف محمد صلاح

22/10/2017

أمطر فريق توتنهام، اليوم الأحد، مرمى ضيفه ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وشهدت المباراة تواجد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في ملعب "ويمبلي".

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب توتنهام الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عن طريق هاري كين.

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، ففي الدقيقة 12 أضاف توتنهام الهدف الثاني عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وتمكن ليفربول من تقليص فارق النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 عبر المصري محمد صلاح، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 45 أحرز ديلي آلي الهدف الثالث للفريق المضيف.

ومع حلول الدقيقة 56 أضاف هاري كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الوصيف وخمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 13 نقطة في المركز التاسع.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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