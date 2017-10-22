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شاهد: برشلونة يواصل الصدارة بفوزه على ملقا بهدفين

21/10/2017

حقق فريق برشلونة فوزا على ضيفه ملقا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم (السبت) على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

أقيمت المباراة في أجواء مشحونة من قبل جماهير برشلونة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني قراره بتطبيق المادة 155 والتي تقيد دور رئيس إقليم كتالونيا.

وسجل أنيستا بعد صيام عن التهديف دام لـ 33 شهراً، الهدف الأول لبرشلونة منذ أن أحرز آخر هدف له في نوفمبر 2015 أمام ريال مدريد على ملعب السانتياجو برنابيو، والتي انتهت برباعية نظيفة لبرشلونة.

كما كسر جيرارد ديولوفيو صيامه عن التهديف بعدما سجل هدفه الأول خلال 16 مباراة خاضها مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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