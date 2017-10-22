شاهد: الوداد البيضاوي يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل الوداد البيضاوي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا (السبت) بعد فوزه 3-1 على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نصف نهائي البطولة.

وسجل ثلاثية الوداد كل من، وليد الكرتي (ق 26)، وأشرف بن شرقي (ق 54 وق 93)، فيما أحرز هدف الضيوف، أيوب عبد اللاوي (ق 68).

وأمام جمهور كبير من أنصار الوداد، ناهز 50 ألفا، سجل أصحاب الأرض أفضلية منذ البداية.

ولم تشهد المباراة مساحات كبيرة للاعبين، ليلجأ كل طرف للكرات الثابتة، مثل التي نفذها أمير سعيود، وتصدى لها حارس الوداد، زهير لعروبي، في الدقيقة 12، حتى تمكن الوداد إثر هجمة منظمة في الدقيقة 26 من تسجيل هدفه الأول عن طريق وليد الكرتي.

وبدأ الشوط الثاني بضغط لاتحاد العاصمة، لكن أوناجم نفذ كرة ثابتة قريبة انبرى لها بنجاح اللاعب أشرف بن شرقي، برأسه، معلنًا الهدف الثاني للوداد، في الدقيقة 54.

هدف الوداد ساهم في توتر الأجواء بعض الشيء، لتشهد المباراة طردًا مجانيًا لمدافع الوداد، العطوشي بعد حصوله على ورقة صفراء ثانية، لإضاعة الوقت.

واشتعلت المباراة بعدما قلص اتحاد العاصمة النتيجة في الدقيقة 68، بهدف أيوب عبد اللاوي في شباك الوداد.

ونجح الوداد في تسجيل هدف الحسم في الدقيقة 93 بواسطة بن شرقي، الذي قضى على أحلام اتحاد العاصمة، ليصعد الوداد للنهائي منتظرًا الأهلي المصري أو النجم الساحلي التونسي.