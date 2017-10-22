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شاهد: الأهلي المصري يكتسح النجم الساحلي ويتأهل لنهائي أبطال أفريقيا

22/10/2017

انتزع فريق الأهلي المصري (الأحد) بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واكتسح الأهلي ضيفه النجم الساحلي التونسي بستة أهداف مقابل هدفين في إياب المربع الذهبي للبطولة القارية.

جاء تأهل الأهلي للنهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول في سوسة بهزيمته بهدف مقابل هدفين.

ويصطدم الأهلي في النهائي القاري بالوداد البيضاوي المغربي الذي اجتاز (السبت) نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الأهلي، حيث تمكن التونسي علي معلول من تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة الثانية.

وأحكم لاعبو الأهلي بعدها سيطرتهم على مجريات اللقاء، وتمكن المغربي وليد أزارو من تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و39 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأضاف أزارو الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 48، ليقلص النجم الساحلي النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق رامي البدوي، وبعدها بسبع دقائق جاء الهدف الخامس للأهلي بالنيران الصديقة عن طريق حمدي النقاز بالخطأ في مرماه.

ومع حلول الدقيقة 63 نجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف السادس للأهلي، قبل أن ينجح إيهاب المساكني في تسجيل الهدف الثاني للنجم الساحلي في الدقيقة 90 ليتأهل بطل مصر إلى النهائي الأفريقي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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