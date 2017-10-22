شاهد: أول بطولة عالم لـ"جر الشاحنات" في بلد عربي

حصد الهولندي كالفن دي روتر المركز الأول في بطولة العالم لرياضة "جر الشاحنات" والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بالعاصمة الأردنية عمّان، الجمعة.

وحصد الأمريكي براين شاو المركز الثاني، والنمساوي مارتن ويلدور المركز الثالث، وشارك في البطولة لاعبون آخرون من الولايات المتحدة هنغاريا وكندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وليتوانيا والمجر بالإضافة إلى مشاركة لاعب أردني واحد.

وأقيمت البطولة في مدينة الحسين الرياضية للشباب في عمّان، بمشاركة 10 من "أقوى الرجال" في العالم الممارسين لتلك الرياضة، وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً كبيراً من أجل مشاهدة هذا النوع من الرياضات الغريبة.

وقال فاضل إلياس، مدير المبيعات والتسويق لشركة بيناكل المنظمة للبطولة، إن المسابقة فريدة من نوعها، إذ جمعت أقوى رجال العالم لسحب الشاحنات للمرة الأولى في بلد عربي، وهو ما لم يحدث في المنطقة من قبل.

وأضاف "أردنا أن نبين أنه في العالم العربي يمكننا أيضا أن نستضيف ونحتفل بأحداث رياضية كبرى مثل هذه، وقد شارك بطل أردني في المسابقة، ولدينا أيضا الأمريكي براين شاو الفائز بأربع سنوات بلقب أقوى رجل في العالم، فضلا عن أقوى رجل من كل بلد ".

وقال المتسابق الأردني والعربي الوحيد في البطولة، أحمد أبوراجوه إن هذه الرياضة ليست مشهورة أو مدعومة في الأردن وكثير من الناس لا يعرفون عنها شيئًا، وأوصى الشباب بممارستها لافتًا إلى أن متعتها في كونها تتطلب قوة بدنية وعضلية غير عادية.