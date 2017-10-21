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شاهد: هدرسفيلد يحقق المفاجأة ويصعق مانشستر يونايتد بهدفين

21/10/2017

تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الأولى هذا الموسم عندما خسر على نحو مفاجئ 2-1 أمام مستضيفه هدرسفيلد تاون الوافد الجديد (السبت).

ليتأخر بخمس نقاط عن جاره مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم هدرسفيلد في الدقيقة 28 عندما خطف الاسترالي آرون موي الكرة من خوان ماتا وانطلق للأمام ليمرر إلى توم إينس قبل أن يسدد في الشباك عندما ارتدت تسديدة إينس من ديفيد دي خيا.

وفقد يونايتد المدافع فيل جونز بسبب الإصابة وتسبب بديله فيكتور ليندلوف في الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما أخطأ في تقدير كرة عالية أرسلها الحارس يوناس لوسل لتصل إلى البلجيكي لوران ديبواتر الذي راوغ دي خيا ووضع الكرة داخل المرمى.

وقلص فريق المدرب جوزيه مورينيو الفارق قبل 12 دقيقة من النهاية عندما أرسل روميلو لوكاكو تمريرة عرضية حولها ماركوس راشفورد بضربة رأس إلى الشباك.

ورغم ضغط يونايتد في اللحظات الأخيرة حافظ هدرسفيلد على انتصاره الثمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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