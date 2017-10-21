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شاهد: مانشستر سيتي يحتفظ بالقمة بالفوز على بيرنلي بثلاثية

21/10/2017

تصدر مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه بعدما حقق فوزا سهلا 3-صفر على بيرنلي باستاد الاتحاد (السبت).

ولم يكن سيتي في أفضل حالاته وشعر بيرنلي براحة في الدفاع في البداية لكن المباراة تحولت بعد ركلة جزاء أغضبت الفريق الزائر عندما تعرض برناردو سيلفا لاعاقة من نيك بوب حارس بيرنلي في الدقيقة 29.

ونفذ أجويرو ركلة الجزاء بنجاح ليتساوى مع ايريك بروك برصيد 177 هدفا في صدارة قائمة هدافي سيتي عبر العصور ثم ضاعف نيكولاس أوتامندي النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 73 قبل أن يختتم ليروي ساني الأهداف بتسديدة ذكية ليؤكد الانتصار وسط الأمطار في مانشستر.

ومع سقوط مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ أمام هدرسفيلد تاون ارتفع الفارق في الصدارة لصالح سيتي إلى خمس نقاط وبقي الفريق الوحيد الذي يخلو سجله من الهزائم.

وظل بيرنلي في المركز السابع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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