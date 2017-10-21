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شاهد: ليستر سيتي يتغلب على مضيفه سوانزي سيتي 2 – 1

21/10/2017

قاد مايكل أبليتون المدرب المؤقت لليستر سيتي، فريقه للفوز على سوانزي سيتي 2-1 (السبت) بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومنح هدف فيدريكو فرنانديز بالخطأ في مرماه في الدقيقة (25)، التقدم لليستر سيتي الذي تولى مسؤولية تدريبه مايكل أبليتون مؤقتًا بعد إقالة كريج شكسبير، الأسبوع الماضي.

وسجل الياباني شينجي أوكازاكي، الهدف الثاني في الفترة الثانية بعد هجمة مرتدة سريعة، وقلص ألفي موسون الفارق لسوانزي، بعد ركلة ركنية ليهز الشباك للمرة الأولى هذا الموسم.

بهذه النتيجة يبتعد ليستر عن منطقة الهبوط، ويقفز للمركز الـ13 بـ9 نقاط من 9 مباريات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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