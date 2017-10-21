البث الحي
رياضة

شاهد: تشلسي يحقق فوزا مثيرا على ضيفه واتفورد 4 – 2

21/10/2017

سجل البديل ميشي باتشواي هدفين في الشوط الثاني ليساعد تشيلسي حامل اللقب على الفوز 4-2 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت).

وتقدم تشيلسي، الذي خسر أخر مباراتين له في الدوري، عن طريق بيدرو بتسديدة من 25 مترا بعد ركلة ركنية.

وتعادل عبد الله دوكوري للضيوف قبل ثوان على نهاية الشوط الأول وفي فترة رائعة من الأداء الهجومي تقدم فريق المدرب ماركو سيلفا في بداية الشوط الثاني عندما حول روبرتو بيريرا كرة ريتشارليسون العرضية إلى الشباك.

لكن باتشواي حفظ ماء وجه تشيلسي عندما عادل النتيجة بضربة رأس قبل 20 دقيقة على النهاية ثم أضاف هدفه الثاني في اللحظات الأخيرة بعد أن سجل المدافع سيزار أزبيليكويتا الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 87.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)