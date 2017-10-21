شاهد: تشلسي يحقق فوزا مثيرا على ضيفه واتفورد 4 – 2

سجل البديل ميشي باتشواي هدفين في الشوط الثاني ليساعد تشيلسي حامل اللقب على الفوز 4-2 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت).

وتقدم تشيلسي، الذي خسر أخر مباراتين له في الدوري، عن طريق بيدرو بتسديدة من 25 مترا بعد ركلة ركنية.

وتعادل عبد الله دوكوري للضيوف قبل ثوان على نهاية الشوط الأول وفي فترة رائعة من الأداء الهجومي تقدم فريق المدرب ماركو سيلفا في بداية الشوط الثاني عندما حول روبرتو بيريرا كرة ريتشارليسون العرضية إلى الشباك.

لكن باتشواي حفظ ماء وجه تشيلسي عندما عادل النتيجة بضربة رأس قبل 20 دقيقة على النهاية ثم أضاف هدفه الثاني في اللحظات الأخيرة بعد أن سجل المدافع سيزار أزبيليكويتا الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 87.