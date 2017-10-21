شاهد: بروسيا دورتموند يتعادل بهدفين مع آينتراخت فرانكفورت

فرط بروسيا دورتموند في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مستضيفه اينتراخت فرانكفورت (السبت) ويتقلص تقدمه في صدارة دوري درجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى نقطة واحدة.

بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بجميع المسابقات.

وافتتح لاعب الوسط نوري شاهين التسجيل لدورتموند بعدما حول تمريرة مارك بارترا داخل الشباك في الدقيقة 19.

وكان بوسع بيير-ايمريك أوباميانج متصدر قائمة الهدافين مضاعفة النتيجة في الدقيقة 51 لكن تسديدته من عشرة أمتار مرت فوق العارضة.

لكن مكسيميليان فيليب (23 عاما) عوض هذه الفرصة بعد قليل عندما هز الشباك بتسديدة منخفضة رائعة ليؤكد مكانته كأحد الوجوه الشابة الجديدة في كرة القدم الالمانية بهدفه الخامس هذا الموسم.

وبدا دورتموند في طريقه لفوز سهل بعد هزيمته الأسبوع الماضي أمام لايبزيج ثم التعادل مع أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوربا لكن فرانكفورت قلب المباراة في أربع دقائق.

ونفذ سيباسيتان هالر ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 64 وأدرك ماريوس فولف التعادل عندما سدد كرة اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك في الدقيقة 68 ليترك دورتموند مصدوما من التحول السريع.