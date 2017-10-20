محمد صلاح يفوز في استفتاء دوري الأبطال للمرة الثانية

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) فوز المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في الاستفتاء على أفضل لاعب في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وحصل صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على 51% من أصوات الجماهير في الاستفتاء الذي ينظمه اليويفا على موقعه الإلكتروني.

ونوه اليويفا إلى دور صلاح في مباراته الأخيرة مع فريقه أمام ماريبور السلوفيني، والتي فاز فيها ليفربول بسباعية نظيفة، وأحرز فيها صلاح هدفين، كما ساهم في صناعة هدف ثالث.

وجاء في المركز الثاني جينك توسون، لاعب نادي بشكتاش التركي، بحصوله على 33% من أصوات الجماهير، بينما حل كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو، في المركز الثالث بنسبة 7% من الأصوات.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الأسباني، في المركز الرابع بحصوله على 3% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، في حين جاء ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد في المركز الخامس بنسبة 2% من الأصوات، بينما حصل كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على 2% أيضا ليحل في المركز السادس.

وفي المرتبة السابعة جاء إدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بحصوله على 1% من الأصوات، تلاه نيما ردا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بحصوله على 1% أيضا من الأصوات.