شاهد: هدف رائع لجيرو يقود أرسنال للفوز في الدوري الأوربي

فاز أرسنال 1-صفر على رد ستار بلغراد، أو سرفينا زفيزدا باللغة الصربية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الدوري الأوربي لكرة القدم بفضل هدف رائع لمهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو.

وأهدر الفريقان عدة فرص وكان ثيو والكوت قريبا من التسجيل لأرسنال في الشوط الأول بينما سدد ريتشموند بواكي لاعب رد ستار في إطار المرمى كما تألق بيتر تشك حارس الفريق الانجليزي في التصدي لفرصة نيمانيا رادونيتش.

وواصل رد ستار إزعاج ضيفه في الشوط الثاني مستغلا الأجواء الحماسية بملعبه وعاد تشك ليمنع فرصة جديدة من سلافوليوب سرنيتش.

واستفاد أرسنال من طرد الظهير الأيمن لرد ستار ميلان روديك لحصوله على انذارين في الدقيقة 81 ليحقق الانتصار بعدها عن طريق جيرو.

ويتصدر أرسنال المجموعة الثامنة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات ليستعيد توازنه بعد الخسارة 2-1 أمام واتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز.