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شاهد: مارسيليا يفوز على فيتوريا البرتغالي بهدفين مقابل هدف

19/10/2017

حول مارسيليا الفرنسي تأخره بهدف، إلى فوز 2-1 على ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي (الخميس) في ثالث جولات المجوعة التاسعة بالدوري الأوربي لكرة القدم.

أحرز رافائيل مارتينس هدف التقدم لجيماريش، قبل أن يدرك لوكاس أوكامبوس التعادل لأصحاب الأرض، ثم سجل ماكسيم لوبيز الفوز في الدقيقة 76 للفريق الفرنسي.

وبهذه النتيجة توقف رصيد جيماريش عند نقطة واحدة، في المركز الأخير، في حين ارتفع رصيد مارسيليا إلى ست نقاط في المركز الثاني، خلف سالزبورج النمساوي، المتصدر، والذي فاز بهدفين نظيفين، اليوم، على قونيا سبور التركي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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