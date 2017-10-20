البث الحي
رياضة

الاتحاد الأوربي لكرة القدم يفتح تحقيقا مع نادي روما للسلوك العنصري

أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي
أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي
20/10/2017

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم إنه فتح تحقيقا ضد نادي روما الإيطالي بعد ارتكاب جماهيره سلوكا عنصريا.

وقامت جماهير النادي بتقليد أصوات القردة وتوجيهها إلى أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي خلال المباراة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات دوري أبطال أوربا الأربعاء الماضي.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 3-3.

وانتقل رودريغر،24 عاما، إلى تشيلسي قادما من روما في يوليو/ تموز الماضي مقابل نحو 29 مليون جنيه استرليني. وأعرب رودريغر في حوار مع وسائل إعلام ألمانية عن إحباطه من عدم القدرة على التعامل مع الهجمات العنصرية التي تعرض لها في إيطاليا.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوربي إنه فتح التحقيق وفقا للمادة 14 من لوائحه الانضباطية. وستنظر لجنة الانضباط والقيم في هذه القضية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال متحدث باسم روما إنه لن يعلق على هذه الاتهامات في الوقت الحالي.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)