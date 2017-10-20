الاتحاد الأوربي لكرة القدم يفتح تحقيقا مع نادي روما للسلوك العنصري

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم إنه فتح تحقيقا ضد نادي روما الإيطالي بعد ارتكاب جماهيره سلوكا عنصريا.

وقامت جماهير النادي بتقليد أصوات القردة وتوجيهها إلى أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي خلال المباراة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات دوري أبطال أوربا الأربعاء الماضي.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 3-3.

وانتقل رودريغر،24 عاما، إلى تشيلسي قادما من روما في يوليو/ تموز الماضي مقابل نحو 29 مليون جنيه استرليني. وأعرب رودريغر في حوار مع وسائل إعلام ألمانية عن إحباطه من عدم القدرة على التعامل مع الهجمات العنصرية التي تعرض لها في إيطاليا.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوربي إنه فتح التحقيق وفقا للمادة 14 من لوائحه الانضباطية. وستنظر لجنة الانضباط والقيم في هذه القضية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال متحدث باسم روما إنه لن يعلق على هذه الاتهامات في الوقت الحالي.