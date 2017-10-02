شاهد: يوفنتوس يتعثر ويتعادل مع أتلانتا 2-2

أهدر يوفنتوس أول نقطتين في رحلة دفاعه عن لقبه كبطل للدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وتعادل مع مضيفه أتالانتا 2-2 في المرحلة السابعة للمسابقة.

تقدم يوفنتوس بهدفين حملا توقيع فيديريكو بيرنارديسكي وجونزالو هيغواين في الدقيقتين 21 و24، لكنه عجز عن الحفاظ على شباكه نظيفة لوقت طويل وسجل ماتيا كالدارا لأتلانتا في الدقيقة 31 وأضاف بريان كريستانتي الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وأضاع الأرجنتيني ديبالا فرصة حصد نقاط المباراة الثلاث في الوقت القاتل، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الفائز باللقب في المواسم الستة الأخيرة، إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف نابولي، الذي انفرد بالصدارة للمرة الأولى في البطولة هذا الموسم. في المقابل، رفع أتلانتا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، علما بأن هذا هو التعادل الثالث الذي يحققه الفريق في المسابقة في الموسم الحالي.