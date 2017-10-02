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شاهد: ثنائية ميسي تقود برشلونة للفوز على بالماس بدون جمهور

1/10/2017

أحرز ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة للفوز 3- صفر على لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في مباراة أقيمت بدون جمهور.

وطلب برشلونة تأجيل المباراة بعد الاشتباكات بين الشرطة ومشاركين في استفتاء، حظرته السلطات الإسبانية، على استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، لكن رابطة الدوري رفضت ذلك وأعلن النادي قبل 25 دقيقة من انطلاق المباراة أنها ستقام بدون مشجعين.

وهز سيرجيو بوسكيتس الشباك للمرة الأولى في الدوري في ثلاثة مواسم ليمنح برشلونة التقدم بهدف في الدقيقة 49 بعدما قفز ليضع كرة بعد ركلة ركنية من ميسي داخل المرمى.

وأحرز ميسي هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 70 قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد أن تلقى تمريرة من لويس سواريز، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وهذا هو الفوز السابع على التوالي لبرشلونة في مسابقة الدوري، ليواصل تصدرها له برصيد 21 نقطة بفارق خمس نقاط عن

أشبيلية صاحب المركز الثاني.

المصدر : رويترز
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