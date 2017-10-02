شاهد: الأهلي المصري يخسر بهدفين مقابل هدف أمام النجم الساحلي

انتزع فريق النجم الساحلي التونسي فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف من ضيفه الأهلي المصري، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجم بهدف نظيف حمل توقيع عليه البريقي في الدقيقة الخامسة عشر.

وفي الشوط الثاني، أدرك (البديل) صالح جمعة التعادل للأهلي في الدقيقة 66 من أول لمسة له عقب نزوله إلى أرض الملعب.

ولم يهنأ الأهلي بتعادله كثيرا، بعدما أعاد محمد أمين بن عمرو التقدم مجددا لأصحاب الأرض، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق التونسي في الدقيقة 73 من قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، تأجل حسم التأهل لمباراة العودة التي ستقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية يوم 22 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وبات يتعين على الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد ثمانية ألقاب، الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين للعبور إلى الدور النهائي.

في المقابل، بات يكفي النجم، الذي أحرز اللقب عام 2007 على حساب الأهلي، التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف، شريطة نجاحه في تسجيل أكثر من هدفين للصعود للنهائي.