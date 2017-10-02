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شاهد: إيسكو يقود ريال مدريد للفوز بهدفين على إسبانيول

1/10/2017

أحرز النجم الأسباني الدولي، إيسكو، هدفين قاد بهما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول على ملعبه في بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم

، عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه إسبانيول في المرحلة السابعة للمسابقة  الأحد. 

وارتفع رصيد الريال (حامل اللقب)، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، إلى 14 نقطة في المركز الخامس، بفارق سبع نقاط كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر).  في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر. 

وفي ظل أداء باهت من جانب لاعبي الريال طوال اللقاء، تقمص إيسكو دور  البطولة في المباراة، بعدما سجل هدفي الفريق الأبيض في الدقيقتين 30 و71، ليفتتح باكورة أهدافه مع الريال في البطولة هذا الموسم، ويضع حدا لسوء الحظ الذي لازم الفريق خلال مبارياته بملعبه (سانتياجو برنابيو) في المسابقة في الموسم الحالي. 

وعجز الريال عن تحقيق أي انتصار، خلال مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة في معقله هذا الموسم، عقب تعادله 2 / 2 مع بلنسيه، وبهدف لمثله أمام ليفانتي، بالإضافة لخسارته صفر / 1 أمام ريال بيتيس. وكان اللاعب المغربي الأصل أشرف حكيمي على موعد مع التاريخ اليوم، بعدما أصبح أول لاعب عربي يخوض مباراة رسمية مع الفريق الملكي.

وشارك حكيمي في القائمة الأساسية للريال في المباراة، ليعوض غياب الظهير  الأيمن داني كارفخال عن اللقاء، بسبب معاناته من مرض فيروسي. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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