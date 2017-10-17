اتهامات للبرازيلي مارسيلو بالتهرب الضريبي

اتهمت النيابة الإسبانية البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد بالتهرب من تسديد نحو 600 ألف دولار كضرائب مستحقة على الدخل لعام 2013.

وقالت جهات التحقيق إن اللاعب أخفى أرباح حقوق الصورة الخاصة به من خلال عدة شركات أنشئت لهذا الغرض.

وأشارت النيابة إلى أن مارسيلو قدم إقرارا ضريبيا عن نشاطاته في 2011 و2012 و2013 بدون أن يذكر شيئا عن أرباحه من حقوق الصورة بهدف تحقيق منفعة مالية غير قانونية.

وانضم مارسيلو، 29 عاما، إلى ريال مدريد في 2006 ليصبح مع مرور الوقت أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق.

وبذلك أنضم مارسيلو إلى قائمة لاعبي ريال مدريد الحاليين والسابقين الذين ارتبطت أسماؤهم بجرائم التهرب الضريبي ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.