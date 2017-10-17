البث الحي
رياضة

إعلان قرعة الملحق الأوربي لتصفيات كأس العالم 2018

قرعة الملحق الاوربي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم
قرعة الملحق الاوربي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم
17/10/2017

سيكون على إيطاليا بطلة العالم أربع مرات خوض مواجهة صعبة ضد السويد في الملحق الأوربي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وستقام مباراة الذهاب في السويد، بينما تستضيف إيطاليا، التي فشلت لأخر مرة في التأهل لكأس العالم عام 1958، مباراة الإياب على أرضها.

وقال يان أندرسون مدرب السويد "كنا في أصعب مجموعة في التصفيات بجانب هولندا وفرنسا. إذا لعبنا بهذا المستوى سيكون بوسعنا الفوز على أي فريق في العالم بما في ذلك إيطاليا".

وستلتقي سويسرا، التي احتلت المركز الثاني في مجموعتها رغم فوزها بتسع من مبارياتها العشر، مع أيرلندا الشمالية وستقام مباراة الذهاب في بلفاست.

وتلعب كرواتيا، صاحبة المركز الثاني في مجموعتها خلف أيسلندا، ضد اليونان وستخوض لقاء الذهاب على أرضها.

وفي المواجهة الرابعة تلتقي أيرلندا مع الدنمارك التي ستستضيف مباراة الذهاب.

وتقام جولة الذهاب في الفترة من 9-11 نوفمبر/ تشرين الثاني والإياب في 12-14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)