إعلان قرعة الملحق الأوربي لتصفيات كأس العالم 2018

سيكون على إيطاليا بطلة العالم أربع مرات خوض مواجهة صعبة ضد السويد في الملحق الأوربي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وستقام مباراة الذهاب في السويد، بينما تستضيف إيطاليا، التي فشلت لأخر مرة في التأهل لكأس العالم عام 1958، مباراة الإياب على أرضها.

وقال يان أندرسون مدرب السويد "كنا في أصعب مجموعة في التصفيات بجانب هولندا وفرنسا. إذا لعبنا بهذا المستوى سيكون بوسعنا الفوز على أي فريق في العالم بما في ذلك إيطاليا".

وستلتقي سويسرا، التي احتلت المركز الثاني في مجموعتها رغم فوزها بتسع من مبارياتها العشر، مع أيرلندا الشمالية وستقام مباراة الذهاب في بلفاست.

وتلعب كرواتيا، صاحبة المركز الثاني في مجموعتها خلف أيسلندا، ضد اليونان وستخوض لقاء الذهاب على أرضها.

وفي المواجهة الرابعة تلتقي أيرلندا مع الدنمارك التي ستستضيف مباراة الذهاب.

وتقام جولة الذهاب في الفترة من 9-11 نوفمبر/ تشرين الثاني والإياب في 12-14 نوفمبر/ تشرين الثاني.