شاهد: وفاة حارس مرمى بعد اصطدامه بزميله

توفى تشواريل هودا، حارس مرمى فريق بيرسيلا، في مباراة لفريقه ضد فريق بادانج في الدوري المحلي الإندونيسي، وذلك بعد تعرضه لتدخل من زميله في الفريق.

وتعرض الحارس صاحب الـ 38 عامًا، لإصابة من رامون رودريغوز، زميله في الفريق، في الدقيقة 45، حينما حاول الأخير إخراج الكرة بعيدا، ما أدى إلى تعرض الحارس لكسر في الرأس والركبة وتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث أعلن وفاته بعد مرور ساعة كاملة على الحادث.

والحارس تشواريل هودا يلعب منذ 1999 حتى الآن، وهو أمر نادر الحدوث في الدوري الإندونيسي.

وأصدر النادي بيانا رسميا ينعى فيه لاعبه ويتمنى لأهله الصبر.