شاهد: هدف رونالدو المتأخر ينقذ ريال مدريد أمام خيتافي

أنهى كريستيانو رونالدو صيامه عن الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وأحرز هدفا متأخرا ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على مستضيفه خيتافي (السبت).

وبهذا الهدف أنقذ الفريق من تعادل كان يمكن أن يكون مكلفا ومحرجا لبطل إسبانيا وأوربا.

وعانى المهاجم البرتغالي أمام المرمى وأهدر فرصة خطيرة مبكرا، لكنه أحرز هدفا بتسديدة مباشرة في الدقيقة 85 ليفتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم.

وقبل أن يحدث ذلك تعرض ريال مدريد لخطر فقدان النقاط للمرة الرابعة في ثماني مباريات في الدوري وخاطر بالابتعاد أكثر عن برشلونة المتصدر بعدما أدرك خورخي مولينا التعادل لخيتافي الدقيقة 56 رغم أن ماركوس يورنتي لاعب وسط ريال مدريد هو آخر من لمس الكرة.

وأظهرت الإعادة أن مولينا كان في موقف تسلل وشعر ريال مدريد بالغضب بعد إلغاء هدف للبديل تيو هرنانديز بداعي التسلل بعد ذلك بقليل.

لكن رونالدو تجنب ضربة أخرى لفريقه بعد أداء متواضع في الدوري حتى الآن وحفظ ماء وجه المدرب زين الدين زيدان في المباراة رقم 100 للمدرب الفرنسي مع ريال مدريد.

وبهذا تقدم ريال مدريد للمركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف برشلونة الذي تعادل مع أتليتيكو مدريد 1-1 في وقت لاحق من نفس اليوم.