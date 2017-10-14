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شاهد: ثنائية متأخرة لمونييه تنقذ سان جيرمان أمام ديجون المتواضع

14/10/2017

قاد المدافع البلجيكي توما مونييه فريقه باريس سان جيرمان إلى الابتعاد في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه بعد فوزه بصعوبة على ديجون، (السبت)، وهو الفوز الثامن في 9 مباريات.

وبهذا تخطى باريس سان جيرمان مضيفه ديجون المتواضع في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد شوط أول متوسط المستوى لفريق العاصمة، افتتح مونييه التسجيل قبل ثلث ساعة على نهاية المباراة، ثم حرم ديجون نقطة التعادل بهدف ثان في الرمق الاخير، ليترجم أفضلية فريقه على الشوط الثاني.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 25 نقطة مقابل 19 لموناكو حامل اللقب الذي خسر (الجمعة) في الدقيقة الأخيرة أمام مضيفه ليون 3-2.

وكاد ألفيش يفتتح التسجيل في الشوط الأول من ضربة حرة من 30 مترا ارتدت من زاوية العارضة.

وفي الثاني، تألق الحارس باتيستي رينيه أمام مبابي ثلاث مرات وصدت عارضته كرة ماركينيوس.

لكن الدولي المتألق مونييه افتتح التسجيل لسان جيرمان بكرة أرضية بعد تسديدة من نيمار أبعدها الحارس على مرحلة أولى.

وبعد ارتباك من القائد ماركينيوس، سدد بنجامان جانو كرة طائرة رائعة من 35 مترا باغتت الحارس الفونس أريولا وانفجرت في شباكه ليحقق التعادل لفريقه ديجون.

وفي وقت كانت المباراة تتجه إلى التعادل، سجل مونييه هدفه الثاني بنفس طريقة الأول بعد استلامه عرضية هذه المرة من مبابي، فسدد أرضية ارتدت من الدفاع إلى الشباك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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