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شاهد: بايرن ميونيخ يكتسح منافسه فرايبورج بخماسية نظيفة

14/10/2017

حقق يوب هينكس عودة مظفرة مع بايرن ميونيخ (السبت) بعدما نجح حامل اللقب في سحق منافسه فرايبورج بخماسية لينتصر للمرة الأولى في ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ويبتعد بايرن، الذي سيواجه سيلتيك في دوري أبطال أوربا هذا الأسبوع، بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند المتصدر، الذي لم يخسر حتى الآن، برصيد 19 نقطة وسيواجه رازن بال شبورت في وقت لاحق من (السبت).

وتولى هينكس، البالغ عمره 72 عاما، والذي يخوض فترته الرابعة مع النادي، تدريب بايرن الأسبوع الماضي بعد إقالة كارلو انشيلوتي بعدما فشل الأخير في الفوز في آخر ثلاث مباريات له في كل البطولات.

ولم يكن لهينكس، الذي قاد بايرن لتحقيق الثلاثية في 2013، أن يختار منافسا أسهل من فرايبورج الذي لم يفز مطلقا في ميونيخ وخسر 13 مباراة من بين آخر 15 ضد بطل ألمانيا قبل مباراة (السبت).

واحتاج صاحب الأرض إلى ثماني دقائق لافتتاح التسجيل؛ حيث أحرز يوليان شوستر لاعب فرايبورج هدفا ثانيا بالخطأ في مرمى فريقه في نفس العدد من المباريات بعد سلسلة تمريرات سلسة من قبل لاعبي بايرن.

وضاعف كينغسلي كومان من تقدم بايرن بضربة رأس بعدما علت تسديدة إرين روبن لتذهب صوبه في الدقيقة 42.

وبدلا من التفريط في التقدم كما حدث في آخر مباراتين حيث تعادل 2-2 واصل الفريق طريقه نحو الانتصار.

وتوج تياغو الكانتارا الأداء الرائع الذي قدمه بهدف من تسديدة منخفضة سكنت شباك الحارس ألكسندر شفولوف بعد مرور أكثر من ساعة بقليل قبل أن يستفيد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي من خطأ دفاعي ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم.

وأكمل بايرن الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر يوشوا كيميش بعد هجمة مرتدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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