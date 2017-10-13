ماسكيرانو سيعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم

قال خافيير ماسكيرانو مدافع الأرجنتين (الخميس) إنه سيعتزل اللعب الدولي بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وأبلغ ماسكيرانو شبكة "تي.واي.سي سبورتس" التلفزيونية الأرجنتينية: "النهاية ستكون في روسيا. لن ألعب دوليا بعد ذلك".

وفازت الأرجنتين 3-1 على الإكوادور يوم (الثلاثاء) لتضمن التأهل إلى النهائيات بعد أداء متواضع في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وخسرت الأرجنتين، الفائزة بلقب كأس العالم مرتين، أمام ألمانيا بعد وقت إضافي في نهائي 2014 في البرازيل كما خسرت في نهائي كأس كوبا أمريكا في 2015 و2016.

وعانت في التصفيات واحتاجت إلى ثلاثة أهداف من ليونيل ميسي في آخر مباراة لتتأهل إلى روسيا.

وقال مدافع برشلونة، البالغ من العمر 33 عاما، إن الفوز بلقب كبير مع بلاده هو أحد آخر الطموحات التي تجعله يواصل اللعب.

وأضاف: "ليس لدي الكثير من الأهداف في حياتي لتحقيقها. اللعب في كأس العالم والوصول إلى النهائي هو أحد هذه الأشياء".