شاهد: كيف احتفل ميسي بالتأهل لكأس العالم داخل غرفة الملابس

أظهرت لقطات لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي وهو يحتفل في غرفة تغيير الملابس عقب التأهل بصعوبة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وبينت الصور التي التقطها لاعب وسط الأرجنتين خافيير ماسكيرانو ، لاعبي المنتخب وهم يطلقون العنان لاحتفالاتهم داخل الغرفة مع الطاقم الفني للمنتخب.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني بعد أن فاز على منتخب الإكوادور 3-1 في المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وأحرز ميسي الأهداف الثلاثة ليقود المنتخب الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم عامي 1978 و1986، للتأهل وتجنب خطر الغياب عن المونديال للمرة الأولى منذ 48 عاما.