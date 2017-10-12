شاهد: رد فعل غريب للاعب تنس بعد خسارته لإحدى النقاط

لم يجد لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف سوى مضربه لينفس غضبه بعد خسارته لإحدى النقاط في المباراة التي جمعته مع الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو في بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس.

ورمى زفيريف مضربه على الأرض ثم قام بالضغط عليه بقدمه لكسره، قبل أن ينهال به على صندوق بجواره من أجل كسره. وتعرض زفيريف لعقوبة من الحكم.

واستطاع ديل بوترو، المصنف السادس عشر، أن يهزم زفيريف، المصنف الثالث، في أقل من ساعتين فقط 3-6 و7-6 و6-4.

والفوز هو الرابع لديل بوترو هذا الموسم في 13 مباراة أمام أحد المصنفين العشرة الأوائل.

وخسر ديل بوترو، الذي فاز ببطولة أمريكا المفتوحة قبل ثماني سنوات على حساب روجيه فيدرر ولكنه عانى لفترة طويلة بسبب عمليات جراحية في المعصم، نهائي بطولة شنغهاي 2013 امام نوفاك ديوكوفيتش.

وكنتيجة لهذا الفوز سيعود ديل بوترو للمصنفين العشرين الأوائل الأسبوع

المقبل لمرة الأولى منذ 2014.

وكان زفيريف، 20 عاما، يبحث عن لقبه السادس هذا الموسم، كما ضمن المشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع اللاعبين الثمانية الأوائل في العالم، بعد بلوغه نصف نهائي دورة بكين.