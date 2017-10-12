"بي إن" تنفي اتهامات المدعي العام السويسري

نفت مجموعة "بي إن" الإعلامية كل الاتهامات الموجهة إليها من قبل المدعي العام السويسري، وأكدت استعدادها للتعاون مع السلطات.

وذكرت المجموعة في بيان الخميس أن الاتهامات الموجهة من قبل مكتب المدعي العام السويسري باطلة، وقالت إنها واثقة من نتائج التحقيقات.

وعبرت عن استعدادها للتعاون مع السلطات، وأكدت أن موظفيها تعانوا مع المفتشين الفرنسيين الذين تنقلوا اليوم لمكاتب "بي إن" في بولوني بيلانكور بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن تفتيش مكاتب "بي إن" في باريس، في إطار تحقيق سويسري بشأن منح حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.