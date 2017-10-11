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23 منتخبًا ضمنوا التأهل لمونديال روسيا 2018

أبطال أوروبا انتظروا حتى المباراة الأخيرة لحسم التأهل للمونديال
أبطال أوروبا انتظروا حتى المباراة الأخيرة لحسم التأهل للمونديال
11/10/2017

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018، إلى 23.

يأتي ذلك بعدما حجزت صباح الأربعاء، 4 منتخبات مكانًا لها في العرس العالمي هي، أوروغواي والأرجنتين وكولومبيا وبنما.

وتأهل عن قارة أوربا أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع وهم بولندا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وآيسلندا وصربيا وفرنسا والبرتغال، إضافة إلى روسيا المستضيفة للبطولة.

وعن قارة آسيا تأهلت منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية.

بينما تأهل المنتخب البرازيلي والأوروغواياني والأرجنتيني والكولومبي عن قارة أمريكا الجنوبية.

وحسمت منتخبات المكسيك وكوستاريكا وبنما التأهل إلى المونديال عن قارة أمريكا الشمالية.

بينما تأهل عن قارة أفريقيا منتخبا مصر ونيجيريا.

وما زالت التصفيات جارية في القارات الخمس لتحديد هوية بقية المنتخبات المتأهلة إلى البطولة العالمية.

المصدر : الأناضول
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