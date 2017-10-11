شاهد: ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين لمونديال روسيا

قاد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، صباح الأربعاء منتخب بلاده الأرجنتين لكأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

فقد تغلبت الأرجنتين على مضيفتها الإكوادور بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر والأخيرة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

تقدمت الإكوادور بهدف مبكر عن طريق روماريو ايارا في الدقيقة الأولى، وعادت الأرجنتين بثلاثية ليونيل ميسي في الدقائق 11 و18 و62 من زمن المباراة.

وفي نفس الجولة، حرمت البرازيل التي حسمت تأهله مبكرًا في التصفيات، نظيرتها تشيلي من اللعب في كأس العالم، بالتغلب عليها بثلاثة أهداف نظيفة.

أحرز الثلاثية، باولينيو وغابرييل خيسوي (هدفين) في الدقائق 55 و57 و90 من زمن المباراة.

وفازت أوروغواي على ضيفتها بوليفيا بأربعة أهداف لهدفين، ضمن ذات الجولة.

أحرز أهداف أوروغواي خوسيه مارتن كاسيريس وادينسون كافاني ولويس سواريز (هدفين) في الدقائق 39 و42 و60 و76، فيما جاء هدفا بوليفيا عن طريق جاستون سيلفا ودييغو جودين لاعبا أوروغواي بالخطأ في مرماهما في الدقيقتين 24 و79 من زمن المباراة.

كما تعادل منتخبا بيرو وكولومبيا بهدف لكل منهما.

تقدمت كولومبيا بهدف جيمس رودريغيز في الدقيقة 56، وعادت بيرو بهدف باولو غيريرو في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وحرمت فنزويلا مضيفتها باراغواي فرصة التأهل أو اللعب على ملحق فيفا، بالفوز عليها بهدف دون رد.

أحرز هدف اللقاء الوحيد يانخيل هيريرا في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذه النتائج، تأهلت الفرق الأربعة في صدارة التصفيات لمونديال روسيا وهي، البرازيل برصيد 41 نقطة، وأوروغواي الثاني برصيد 31 نقطة، والأرجنتين الثالث برصيد 28 نقطة، وكولومبيا الرابع برصيد 27 نقطة.

وتأهل لملحق فيفا بيرو الخامس برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلي.

واحتلت باراغواي المركز السابع برصيد 24 نقطة، والإكوادور الثامن برصيد 20 نقطة، وبوليفيا التاسع برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن فنزويلا العاشر والأخير.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتأهل للمونديال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس (ملحق فيفا).