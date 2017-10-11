تأهل أوروغواي وكولومبيا وبنما وهندوراس إلى كأس العالم

تأهلت أوروغواي وكولومبيا وبنما وهندوراس إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم بعد جولة أخيرة مثيرة.

وكانت البرازيل محظوظة لتجنبها أغلب الأحداث المثيرة بعدما ضمنت بالفعل التأهل في وقت سابق في صدارة الترتيب لكن كان لا زال لها كلمة في هوية المنضمين إليها في روسيا العام القادم.

وتأهلت أوروغواي بعد أن سجل جاستون سيلفا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24 ليمنح بوليفيا التقدم لكنها ردت بأربعة أهداف بواقع هدفين في كل شوط لتضمن المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة فرق خلف البرازيل بطلة العالم خمس مرات.

ومنح مارتن كاسيريس وإدينسون كافاني وهدفان سجلهما لويس سواريز تقدما مريحا لأوروغواي قبل أن يسجل دييجو جودين بالخطأ في مرماه ليجعل النتيجة 4-2.

وأعطى هدف في الشوط الثاني منتخب بيرو فرصة الظهور في كأس العالم لأول مرة منذ 1982 عندما ألغت تسديدة باولو غيريرو الرائعة من ركلة حرة تقدم جيمس رودريغيز لكولومبيا في المباراة التي جرت في ليما.

وفشلت بيرو، التي لم تخسر في مبارياتها الست الأخيرة بالتصفيات بقيادة المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، في تحقيق الفوز الذي كان سيضمن لها التأهل مباشرة لكنها حصلت على فرصة خوض مواجهة من مباراتي ذهاب وعودة أمام نيوزيلندا بطلة تصفيات الأوقيانوس.

وضمنت البرازيل التأهل بالفعل قبل مباراتها أمام تشيلي لكن فوزها 3-صفر على أرضها تسبب في تراجع الفريق الزائر من المركز الثالث إلى السادس في الترتيب ليفشل حتى في الصعود لملحق التصفيات.

وبفضل هدف باولينيو وثنائية غابرييل غيسوس في الشوط الثاني زادت البرازيل من مسيرتها الخالية من الهزائم في التصفيات إلى 17 مباراة متتالية.

وكانت النتيجة بمثابة نهاية مسيرة رائعة للمنتخب التشيلي الذي فاز باخر نسختين لكأس كوبا أمريكا في 2015 و2016 وتأهل لاخر نسختين في كأس العالم.

كما فشلت باراغواي في التأهل بعد خسارتها 1-صفر بملعبها أمام فنزويلا متذيلة الترتيب عندما كان الانتصار كافيا لتصعد لملحق التصفيات بدلا من بيرو.

وحجز هدف متأخر سجله رومان توريس لبنما بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة الليلة الماضية بعد الفوز 2-1 على كوستاريكا بينما ستغيب الولايات المتحدة عن النهائيات لأول مرة منذ 1986 بعد تفوق هندوراس عليها لتنتزع المركز المؤهل لملحق التصفيات.

وفي ظل فوز هندوراس المفاجئ على المكسيك متصدرة التصفيات 3-2 تسببت خسارة الولايات المتحدة 2-1 أمام ترينيداد وتوباغو في تراجعها إلى المركز الخامس في الدور الأخير من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المكون من ستة فرق.

وأحرز روميل كيوتو هدف الفوز في الدقيقة 60 لصالح هندوراس التي ستواجه أستراليا في مباراتي ذهاب وعودة في نوفمبر/تشرين الثاني من أجل بطاقة أخرى إلى نهائيات روسيا.