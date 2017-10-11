البرتغال تهزم سويسرا وتتأهل لكأس العالم 2018

تأهلت البرتغال بطلة أوروبا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018 بعد فوزها 2-صفر على ضيفتها سويسرا الثلاثاء.

وسجل يوهان جورو بالخطأ في مرماه ليقود أصحاب الأرض نحو الانتصار.

ووضع المدافع السويسري الكرة في شباكه قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول وضمن اندريه سيلفا الانتصار في الدقيقة 57 لتتساوى البرتغال مع سويسرا بنفس الرصيد وهو 27 نقطة. وانتزعت البرتغال صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الضيوف.

وكانت سويسرا تصدرت المجموعة من الفوز على البرتغال 2-صفر في بازل في المباراة الأولى بالمجموعة في سبتمبر أيلول من العام الماضي ومضت قدما لتفوز بكافة المباريات التسع قبل مواجهة اليوم في لشبونة بينما فازت البرتغال بكافة المباريات الثماني التي تلت مواجهتها الأولى مع سويسرا.

وستخوض سويسرا الآن الملحق الذي سيقام على مباراتين في نوفمبر تشرين الثاني المقبل أمام وصيف بطل أحد المجموعات الأخرى بحثا عن مكان في روسيا. وسيتم سحب قرعة الملحق الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان كريستيانو رونالدو قريبا من تسجيل هدفه رقم 16 في مشوار التصفيات بعد أن انفرد بحارس مرمى سويسرا في الدقيقة 78 إلا انه أمعن في مراوغة يان سومر وهو ما سمح للأخير بالاستحواذ على الكرة.