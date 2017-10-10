شاهد: حلم سوريا في التأهل لكأس العالم ينتهي على يد أستراليا

أحرز اللاعب الأسترالي تيم كاهيل هدفا بضربة رأس في الدقيقة 109 ليقود بلاده للفوز بشق الأنفس 2-1 على سوريا بعد وقت إضافي في إياب الملحق الآسيوي الثلاثاء.

وبذلك تواصل أستراليا مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وكانت سوريا تقدمت بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق عن طريق عمر السومة، الذي كان قد سجل هدف التعادل 1-1 ذهابا في ماليزيا الخميس الماضي.

وأدرك كاهيل (37 عاما)، الذي دخل التشكيلة الأساسية على حساب تومي يوريتش، التعادل بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 13.

ونجح كاهيل الهداف التاريخي لأستراليا في تسجيل هدف الانتصار بضربة رأس أخرى لتتفوق بطلة آسيا 3-2 في مجموع المباراتين.

ودفعت سوريا ثمن اللعب بعشرة لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي سدد السومة كرة قوية من ركلة حرة لكنها ارتدت من القائم الأيسر لأستراليا لينتهي حلم سوريا في مواصلة مشوار التأهل إلى كأس العالم لأول مرة.

وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.

وستنتظر أستراليا الجولة الأخيرة من تصفيات (الكونكاكاف) اليوم الثلاثاء قبل أن تعرف إذا كانت ستواجه الولايات المتحدة أم بنما أم هندوراس.