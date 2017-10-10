أيسلندا تتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها

تأهل منتخب ايسلندا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ضيفه منتخب كوسوفو بهدفين دون رد الإثنين

في الجولة الأخيرة من المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال بفوزه على مضيفه الأوكراني 2 /صفر وتعادل تركيا مع مضيفتها فنلندا بهدفين لكل منهما.

وعلى ملعب لاواردالسفولور ستاديوم تقدم منتخب أيسلندا بهدف عن طريق جيلفي سيجوردسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي في الدقيقة 40 ثم أضاف يوهان بيرج جودموندسون لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وتصدر منتخب أيسلندا المجموعة التاسعة برصيد 22 نقطة يليه منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة ثم أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين أمام تركيا صاحبة المركز الرابع وحلت فنلندا في المركز الخامس بثمان نقاط وأخيرا كوسوفو في المركز السادس بنقطة واحدة.

وحقق منتخب أيسلندا نهضة كبيرة في عالم كرة القدم خلال فترة وجيزة فبعد أدائه الرائع ونتائجه المذهلة خلال كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) والتي شهدت وصوله لدور الثمانية نجح الفريق في بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه.