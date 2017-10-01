لاعبو برشلونة يرتدون علم الإقليم في مباراة بالماس بدون جمهور

انعكس الجدل بشأن الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا الأسباني على مباراة بين فريقي برشلونة ولاس بالماس "تقام حاليا" في الدوري الأسباني لكرة القدم.

وارتدى لاعبو برشلونة قمصانًا عليها علم إقليم كتالونيا وذلك قبل انطلاق المباراة بعد أن وضع لاعبو لاس بالماس علم إسبانيا بقميصهم الخاص للمباراة أثناء دخولهم لملعب كامب نو بمدينة برشلونة.

وتقدّم برشلونة، بطلب رسمي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتأجيل المباراة إلا أن الطلب قوبل بالرفض، ليعلن النادي الكتالوني إقامة المباراة على ملعبه بدون جمهور.

وقال غوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي إنهم حاولوا "تأجيل المباراة ولم نستطع لقد أبلغنا الاتحاد الإسباني بخصم 6 نقاط في حال تأجيل اللقاء".

وأعلن كارليس فيلاروبي نائب رئيس نادي برشلونة استقالته من منصبه لعدم موافقة الاتحاد على تأجيل مباراة لاس بالماس.

يأتي ذلك على خلفية المواجهات بين الشرطة ومؤيدي انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، بعد إصرار الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الانفصال الذي يجرى اليوم الأحد.

وتواصل القوات الأمنية مداهماتها بالإقليم لمنع الاستفتاء ومصادرة بطاقات الاقتراع، ما أدى إلى حدوث صدامات مع مؤيدي الاستقلال.

ويطالب إقليم كتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.