شاهد: تسديدة مذهلة تمنح مانشسترسيتي الفوز بهدف على تشيلسي

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بعدما أحرز كيفن دي بروين هدفا بتسديدة مذهلة ليمنحه الفوز بهدف على تشيلسي حامل اللقب في استاد ستامفورد بريدج (السبت).

ولم يخسر سيتي في آخر 15 مباراة في الدوري وفقد نقطتين فقط هذا الموسم إذ يملك 19 نقطة.

وتعرض تشيلسي لهزيمته الثانية على ملعبه هذا الموسم وتراجع للمركز الرابع بفارق ست نقاط عن فريقي مانشستر ونقطة واحدة خلف توتنهام هوتسبير.

وخرج ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي مصابا خلال الشوط الأول ولم يتمكن زميله إيدن هازارد الذي دخل تشكيلة فريقه الأساسية في الدوري لأول مرة هذا الموسم من ترك بصمة مؤثرة.