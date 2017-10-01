البث الحي
رياضة

شاهد: الفتح المغربي يخسر بهدف نظيف أمام مازيمبي

1/10/2017

في مدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، اقتنص مازيمبي (حامل اللقب) فوزا صعبا بهدف نظيف من ضيفه الفتح الرباطي المغربي اليوم الأحد

في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام بالعاصمة المغربية الرباط.

وأحرز هدف مازيمبي مالانجو في الدقيقة 14  من عمر المباراة.

وأصبح ينبغي على الفتح الفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب من أجل الصعود للدور النهائي، فيما يكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)