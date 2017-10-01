شاهد: الفتح المغربي يخسر بهدف نظيف أمام مازيمبي

في مدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية، اقتنص مازيمبي (حامل اللقب) فوزا صعبا بهدف نظيف من ضيفه الفتح الرباطي المغربي اليوم الأحد

في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام بالعاصمة المغربية الرباط.

وأحرز هدف مازيمبي مالانجو في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وأصبح ينبغي على الفتح الفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب من أجل الصعود للدور النهائي، فيما يكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك.