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شاهد: الأفريقي التونسي يتعادل مع سوبر سبورت في الكونفيدرالية

1/10/2017

تعادل فريق الأفريقي التونسي مع مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، بهدف لكل منهما اليوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)

وتقدم الأفريقي بهدف حمل توقيع صابر خليفة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء،  قبل أن يتعادل سوبر سبورت عن طريق ثابو منياماني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أيضا. 

ورغم التعادل إلا أن الأفريقي اقترب بشدة من الصعود للدور النهائي في المسابقة، إذ يكفيه التعادل السلبي في مباراة الإياب التي ستقوم بملعبه، لمواصلة حلمه نحو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يتعين على سوبر سبورت الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق نتيجة مباراة الذهاب، من أجل حجز بطاقة التأهل للنهائي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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