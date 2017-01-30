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شاهد: هدف كهربا يكسر عقدة المغرب ويؤهل الفراعنة بأمم أفريقيا

29/1/2017

أحرز محمود عبد المنعم (كهربا) هدفا قرب نهاية مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ليمنح مصر فوزا غاليا 1-صفر في دور الثمانية الأحد.

 

وهز البديل كهربا، مهاجم الاتحاد السعودي، الشباك في الدقيقة 87 بعد ارتباك أمام مرمى المغرب، لتواصل مصر بطلة أفريقيا سبع مرات سعيها لزيادة عدد ألقابها القياسية في النهائيات القارية.

وتلتقي مصر في الدور قبل النهائي مع بوركينا فاسو يوم الأربعاء بعد أن حققت فوزها الأول على المغرب في 31 عاما.

وكسر المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) العقدة المغربية وحقق الفوز الأول له على أسود الأطلسي منذ 31 عاما ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة.

وكان آخر فوز سابق للمنتخب المصري على نظيره المغربي عندما فاز عليه 1 / صفر أيضا في المربع الذهبي لبطولة كأس أفريقيا 1986 التي استضافتها مصر.

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