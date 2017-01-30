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شاهد: علاء صادق يحلل مباراة مصر والمغرب

30/1/2017

قال الكاتب والمحلل الرياضي إن هدف اللاعب محمود كهربا منح المنتخب المصري الفوز على المنتخب المغربي ولكنه لا يعكس واقع الأداء في اللقاء.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي تفوق هجوميا لاسيما في الشوط الثاني، موضحا أن عدد تسديدات من قبل المغاربة 10 في مقابل 6 تسديدات فقط من قبل الفراعنة.

وأكد أن الفوز رسخ القاعدة بأن المنتخب المصري حين يلتقي المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية يتخطاه ويحرز اللقب.

وتأهل المنتخب المصري الأحد، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالغابون.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدف دون رد في ختام مباريات دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة.

وبذلك، سيلعب المنتخب المصري مع نظيره بوركينا فاسو الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

وبدأت أحداث المباراة بشكل فني متشابه من جانب كلا المنتخبين، ولم تظهر أي خطورة حقيقية على المرميين لتتوالى الفرص الضائعة من اللاعبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، زادت الإثارة حيث كانت الغلبة والسيطرة من جانب المغاربة وتألق الحارس المصري عصام الحضري ودافع عن مرماه ببسالة رافضًا دخول أي هدف في مرماه.

ومع حلول الدقيقة 88 تمكن محمود عبد المنعم "كهربا" من تسجيل هدف الفوز عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.

وفي السابق، تقابل المنتخبان المصري والمغربي في21 مباراة رسمية، حيث فازت مصر مرتين، وفاز المغرب في 11 مواجهة، وتعادلا 8 مرات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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