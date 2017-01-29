فيدرر يهزم نادال ويحرز اللقب الخامس في استراليا المفتوحة

أحرز النجم السويسري روجر فيدرر خامس لقب في بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على منافسه الاسباني رفائيل نادال في نهائي فردي الرجال.

وبهذا اللقب يرفع فيدرر رصيده من ألقاب البطولات الأربع الكبرى إلى 18 لقبا.

وفاز اللاعب السويسري العائد من الإصابة والمصنف 17 في أولى البطولات الكبرى للموسم الحالي على المصنف التاسع نادال بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6-4 و3-6 و6-1 و3-6 و6-3.

وحقق فيدرر، الذي يخوض أول بطولة بعد غياب ستة أشهر بسبب الإصابة، الفوز بعد أن قلب تأخره 3-1 في المجموعة الخامسة الفاصلة وأنهى المباراة بضربة أمامية.

وبهذا الفوز أصبح فيدرر أول لاعب يحرز خمسة ألقاب في ثلاث بطولات كبرى مختلفة.

وهذا هو النهائي السادس الذي يخوضه فيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة، علما ان النهائي الوحيد الذي خسره في ملبورن كان عام 2009 أمام نادال. كما أقصاه نادال أيضا من نصف نهائي البطولة عام 2014.

وهذا هو تاسع نهائي بين الغريمين في البطولات الكبرى. وفاز نادال في ست مباريات نهائية، مقابل ثلاث للسويسري. كما يتقدم الاسباني في المواجهات المباشرة، إذ فاز 23 مرة مقابل 12 لفيدرر.

وهذا هو أول لقب كبير يحرزه النجم السويسري منذ تتويجه في ويمبلدون في 2012.